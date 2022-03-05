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Новости 11:54

PayPal приостановила работу России

фото ЗакС политика PayPal приостановила работу России

Платежная система PayPal вслед за другими зарубежными корпорациями заявила 5 марта о приостановке работы на территории России. Заявление прозвучало на фоне продолжающейся "специальной военной операции" на Украине.

"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", — приводит ТАСС слова директора PayPal Дэна Шульмана.

Как уточняется, компания разрешит клиентам снять средства "в течение определенного периода времени". Сделано это будет ради того, чтобы гарантировать распределение остающихся на счетах денег "в соответствии с законами и правилами".

Россия ведет спецоперацию на Украине с утра 24 февраля. В ответ ряд зарубежных государств принял санкции против страны, а многие компании (от Microsoft и Oracle до Bonava и Fazer) заявили о приостановке работы в России.


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