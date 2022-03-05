Совет директоров "Эха Москвы" уволил Венедиктова

Журналист Алексей Венедиктов дал понять в своем Telegram-канале, что его уволили с должности главного редактора "Эха Москвы", которую он занимал с 1998 года. Совет директоров "Эха" собирался с тем, чтобы решить его судьбу, сегодня, 5 марта.

"Все. Я свободен. Добби свободен", - написал он.

Кроме того, Венедиктов объявил о "переезде" с 5 марта в новый Telegram-канал, в заглавие которого вынесено "Новая страница в новой стране".

Напомним, что акционеры "Эха" приняли решение о ликвидации этого медиапроекта 3 марта. Решению предшествовало отключение от эфира, совершенное по представлению Генпрокуратуры, которой не понравился характер освещения продолжающихся боевых действий РФ на территории Украины.

Радиостанция существовала с 1990 года, и за всю предыдущую историю ее отключали от эфира только один раз: это сделал Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) в августе 1991 года.