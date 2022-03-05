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Новости 12:35

На Красной площади коммунисты собрались по случаю годовщины смерти Сталина

фото ЗакС политика На Красной площади коммунисты собрались по случаю годовщины смерти Сталина

В 69-ю годовщину со дня кончины советского правителя Иосифа Сталина представители КПРФ и иных левых движений традиционно вышли на Красную площадь с тем, чтобы почтить его память. Среди демонстрантов были замечены депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Валерий Рашкин, Юрий Афонин, одна из лидеров "Левого фронта" Анастасия Удальцова. В политической организации последней считают, что "память о Сталине – это память о незабываемых достижениях советских людей, победивших фашизм и покоривших космос".

На акции высказывались тезисы о необходимости народного сплочения в ухудшающихся социиально-экономических обстоятельствах, продиктованных западными санкциями, которые продолжают расширяться из-за российской военной спецоперации на Украине.

Полиция никак не препятствовала собравшимся на данном публичном мероприятие, которых "Левый фронт" насчитал около тысячи, несмотря на сохраняющиеся в Москве противоэпидемические ограничения.

фото: leftfront.org


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