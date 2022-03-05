Со Смольного собора снимают строительные леса

В Петербурге подходят к концу реставрационные работы в интерьерах Смольного собора, о чем сообщается на сайте КГИОП: в настоящее время происходит демонтаж лесов, достигающих 72 в высоту. Ожидается, что внешний вид здания будет полностью в порядок приведен к маю.

Всего на различного рода ремонтные работы в Смольном соборе за последние семь лет потратили около 900 млн рублей из бюджета. За это время специалисты воссоздали около трети плит исторического пола, отреставрировали деревянные двери и тамбур, восстановили историческую систему освещения.

"Интересная деталь: реставраторы нашли свидетельство несостоявшегося замысла Василия Петровича Стасова расписать своды и арки монохромной росписью гризайль. Живописное оформление в стиле классицизма означало бы "изгнание" духа Растрелли, и Николай I повелел росписи забелить", - рассказал глава КГИОП Сергей Макаров.

Интерьер собора в его нынешнем виде был создан в 1830-х годах. Смольный собор как часть ансамбля Смольного монастыря имеет статус культурного памятника федерального значения.

фото: kgiop.gov.spb.ru