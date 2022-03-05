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Новости 13:39

Бренды одежды Zara, Bershka и Pull&Bear уходят из России

фото ЗакС политика Бренды одежды Zara, Bershka и Pull&Bear уходят из России

Компания Inditex, которой принадлежат популярные бренды Zara, Bershka и Pull&Bear, представленные во многих ТЦ и ТРК , объявила о прекращении продаж в России. Это касается и интернет-торговли.

"В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность", - говорится в официальном заявлении Inditex.

Отметим, что с 24 февраля, когда РФ начала на Украине спецоперацию, сообщения о приостановке деятельности в России той или иной компании приходят ежедневно. Накануне от своего присутствия в Петербурге отказались сеть магазинов Prisma и шведский девелопер Bonava, еще днем ранее о закрытии своих мебельных магазинов объявила IKEA.


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