Бренды одежды Zara, Bershka и Pull&Bear уходят из России

Компания Inditex, которой принадлежат популярные бренды Zara, Bershka и Pull&Bear, представленные во многих ТЦ и ТРК , объявила о прекращении продаж в России. Это касается и интернет-торговли.

"В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность", - говорится в официальном заявлении Inditex.

Отметим, что с 24 февраля, когда РФ начала на Украине спецоперацию, сообщения о приостановке деятельности в России той или иной компании приходят ежедневно. Накануне от своего присутствия в Петербурге отказались сеть магазинов Prisma и шведский девелопер Bonava, еще днем ранее о закрытии своих мебельных магазинов объявила IKEA.