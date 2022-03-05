Власти Петербурга решили поднять уровень патриотизма через ЖКС

Районные администрации Петербуга поручили жилкомсервисам разместить на своих зданиях флаги России, а сотрудников призвали носить георгиевские ленточки и "поддержать букву Z". Информацию о соответствующем распоряжении подтвердили корреспонденту ЗАКС.Ру в ЖКС №1 Невского района. Там заверили, что обязательно вывесят флаги, но называть тех, кто распорядился вывесить государственную символику, не стали.

Уже вывесили флаги в ЖКС № 3 Приморского района. Сотрудница жилкомсервиса уточнила, что сейчас работники ожидают еще одну партию государственных знаков. Однако о необходимости носить ленточки и "поддержать букву Z" там не слышали.

В разговоре с ЗАКС.Ру сотрудница ЖКС № 1 Василеостровского района сперва не поняла, о каком распоряжении идет речь и рассказала, что обычно у них вывешивают флаги за день до крупных праздников. Например, в Международный женский день они также планируют вывесить российский триколор. После уточняющего вопроса об акции в поддержку российских военнослужащих заявила, что она уже "работает в полный рост", однако подробностей говорить не стала.

Один из сотрудников ЖКС сообщил ЗАКС.Ру на условиях анонимности, что в его коллективе предложили сделать пожертвования в 500 рублей в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик. Он уточнил, что это носит добровольный характер.

Получить оперативный комментарий от сотрудников районных администраций корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось.

Ранее некоторые чиновники Смольного разместили на своих аватарках в социальных сетях российские флаги и изображения георгиевских ленточек, выложенных в форме буквы Z, которая стала неформальным символом российский военных, участвующих в "специальной военной операции" на территории Украины.

Константин Леньков