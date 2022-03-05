"Квинтэссенция экономического бандитизма": Песков прокомментировал аресты яхт за рубежом

Желание чиновников из некоторых западных стран конфисковать дорогое движимое и недвижимое имущество российских бизнесменов в Кремле восприняли как поведение, плохо согласующееся с законностью.

"Это и сеть квинтэссенция экономического бандитизма, это и есть покушение на святое право собственности", - заявил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

По его словам, происходящее не только не может считаться законным, но еще и аморально, и не оправдано экономически. Российская власть намерена сопротивляться подобным действиям зарубежных правительств, правда, Песков не назвал способов этого сопротивления.

Напомним, ранее СМИ сообщали об аресте пришвартованной в Европе яхты бизнесмена Алишера Усманова и главы "Роснефти" Игоря Сечина. В свою очередь, представители французского правительства на неделе заявляли об аресте яхты, которую французы связывают с компанией, главным акционером которой является руководитель "Роснефти" Игорь Сечин. Помимо этого, в западной прессе продолжает появляться информация о намерениях конфисковать плавсредства, связываемые с другими российскими миллиардерами.