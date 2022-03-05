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Новости 14:58

По рекомендации Росавиации "Аэрофлот" приостанавливает все международные рейсы

фото ЗакС политика По рекомендации Росавиации "Аэрофлот" приостанавливает все международные рейсы

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о прекращении с 8 марта всех международных рейсов. Этому предшествовало опубликование на сайте Росавиации рекомендаций ведомства, адресованных отечественным авиакомпаниям.

Росавиация рекомендовала начиная с 6 марта перестать осуществлять перелеты самолетами, зарегистрированными в реестрах иностранных государств (Boeing, Airbus). Одним из оснований для этого чиновники назвали возможность принудительной посадки и ареста транспортного средства из-за санкций, которые ввели западные государства после начала спецоперации РФ на Украине.


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