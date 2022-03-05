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Новости 15:07

Материалы дела о распылении баллона в лицо силовика передали в суд

фото ЗакС политика Материалы дела о распылении баллона в лицо силовика передали в суд

Управление Следственного комитета по Петербургу в субботу, 5 марта, объявило о завершении расследования дела петербуржца, обвиняемого в распылении перцового баллона в лицо силовика, который задерживал участников протестной акции 2 марта. Вероятно, речь идет о Захаре Татуйко, которого арестовали накануне.

Татуйко был среди участников пацифистской акции у Гостиного двора. Следствие считает, что он распылил перцовый баллон в лицо командира взвода спецполка МВД, когда тот задерживал протестующего.   

Обвиняемый раскаялся в содеянном и попросил прощения у пострадавшего полицейского. Татуйко отправили в СИЗО до 5 мая.


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