Преподаватели и студенты СПбГУ подписали открытое письмо Путину в поддержку спецоперации на Украине

Заведующая кафедрой истории журналистики СПбГУ Людмила Громова разместила на своей странице "ВКонтакте" открытое письмо, в котором от лица преподавателей и студентов старейшего городского вуза выражается поддержка президенту Владимиру Путину. Нуждается он в ней, по мысли авторов обращения, поскольку решение о начале спецоперации РФ на Украине было нелегким. При этом оно называется в документе, в котором, в частности, критикуются пацифисты, "судьбоносным".

"Все проигранные Россией войны она проиграла сама себе из-за внутреннего неустройства. В 1854 году, когда европейская коалиция окружила империю со всех сторон, в это время русская образованная публика пила шампанское за наши поражения", - говорится в тексте.

Среди прочего, авторы упоминают тот факт, что Путин - выпускник ЛГУ. Именно вокруг его внешней политики, констатируют представители вуза, предстоит объединиться соотечественникам в ближайшее время.

"В кризисные моменты истории общество должно сплотиться. Недопустимо совершать действия, ведущие к расколу", - гласит один из главных тезисов текста.

Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля, после чего против нее стали ужесточать санкции западные государства. С каждым днем становится известно об уходе с российского рынка все новых и новых компаний.