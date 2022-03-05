Агапитова узнала, что в петербургском спецприемнике недостаточно богатая библиотека

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова посетила спецприемник на Захарьевской улице и изучила существующие порядки в этом учреждении МВД, рассчитанном на содержание 160 человек, которые получили административный арест. По состоянию на 4 марта здесь отбывали наказание 98 человек, большинство из которых - задержанные на акциях протеста, участившихся с конца февраля.

Из разговоров с арестованными Агапитова сделала вывод, что местная библиотека нуждается в пополнении, поскольку в ней имеются даже не все книги из русской классики, которые проходят в школе. По сравнению с ночами в отделах полиции большинство собеседников с Агапитовой нашли условия содержания на Захарьевской гораздо более предпочтительными.

Дежурный врач заверил уполномоченную по правам человека, что за последнюю неделю с телесными повреждениями и признаками перенесенного насилия к нему никто не обращался.

фото: ombudsmanspb.ru