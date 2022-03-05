КПРФ в Петербурге провела круглый стол о национальной безопасности России и ее спецоперации

Петербургское отделение партии КПРФ 5 марта провело круглый стол о национальной безопасности России. Основной темой для обсуждения стала специальная военная операция на Украине. Глава КПРФ в Петербурге и депутат Законодательного собрания Роман Кононенко заявил, что коммунисты считают спецоперацию обоснованной.

- С нацизмом, с фашиствующими бандами, с этой разрушительный идеологией, которая буйным цветом расцвела, к сожалению, на братской Украине, необходимо бороться, - сказал депутат.

Он напомнил, что компартия в 2014 году приветствовала присоединение Крыма к России. Тогда же коммунисты требовали признания Луганской и Донецкой народных республик, заявил лидер КПРФ в Петербурге.

- По той или иной причине послушались, не пошли на это. Сейчас получаем ситуацию, которая еще больше усугубилась, еще больше усложнилась. Мы получили перевооруженную до зубов, натренированную НАТОвскими инструкторами, вооруженные силы Украины. Мы получили вооруженные до зубов националистические батальоны Украины, - считает Кононенко.

Депутат заявил, что коммунисты уже давно предупреждали об опасности расширения НАТО на восток. Но в 1990-2000-е года их никто не слушал, отметил парламентарий.

Риторику начальника поддержал депутат ЗакСа Дмитрий Дмитриев. Он тоже ругал "киевскую хунту", которая, по его мнению, прикрывается мирными жителями.

Дмитриев считает, что сейчас развернулась широкая кампания по дискредитации российских военных. Этим занимается "творческая интеллигенция" и "коллективный Запад", уверен парламентарий.

Другие коммунистические эксперты круглого стола тоже высказывались за специальную военную операцию. Также они говорили, что не приемлют либералов, капиталистический мир и прочее. В частности, профессор и полковник в отставке Александр Субетто высказался за возрождение плановой экономики.

Один из слушателей Евгений Козлов, бывший координатор "Левого фронта" в Петербурге, призвал коллег задумываться о происходящем и искать аргументы, а не слепо цитировать пропаганду. Он предположил, что националистические настроения на Украине могут усилиться. Некоторые из присутствующих также отметили, что России необходимо лучше проводить внутреннюю политику, чтобы соседние страны тянулись к российскому уровню жизни, а не к западному. При этом, коммунисты уточняли, что в любом случае поддерживают специальную военную операцию на Украине.

София Саттарова