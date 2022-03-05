Исполнение "закона о тишине" в Петербурге перепоручили полиции

В Петербурге соблюдение закона, по которому граждане должны соблюдать ночной покой и не нарушать тишину, перешло в компетенцию полиции, о чем сообщила пресс-служба Смольного. Об этом официально договорились губернатор Александр Беглов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Ранее проблема находилась в ведении комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"Изменения позволят эффективно и оперативно бороться с шумными соседями по дому и компаниями под окном", - выразил уверенность Беглов, сославшийся на большой штат полицейского главка.

На то, чтобы контролировать соблюдение ночного покоя в Петербурге, в нынешнем году потратят 22 млн бюджетных рублей. Согласно нынешней редакции городского закона, шумных жильцов, если они не являются должностными лицами, штрафуют за нарушение тишины с 23 часов вечера до 7 часов утра на 5 тысяч рублей.