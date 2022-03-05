Единоросс Резник предложил запретить публикацию сведений о доходах чиновников, попавших под санкции

Депутат Госдумы Владислав Резник ("Единая Россия") внес 5 марта законопроект, запрещающий публикацию в открытом доступе деклараций лиц, замещающих государственные и другие должности и попавших под западные санкции. Действие проекта также распространяется на семьи этих служащих.

Согласно пояснительной записке, скрытие информации не позволит зарубежным правительствам использовать "сведения, публично раскрываемые государственными и муниципальными органами, государственными корпорациями и иными организациями" с целью давления "на представляющих эти сведения лиц и членов их семей".

В перечень сведений, не подлежащих публикации, попала в том числе информация о трудоустройстве, составе семьи, наличии несовершеннолетних детей, о недвижимости и транспортных средствах. Автор проекта считает, что запрет на публикацию сведений о госслужащих "не будет препятствовать осуществлению антикоррупционной политики государства", поскольку те всё равно должны отчитываться перед государством.

Сейчас антикоррупционное законодательство предписывает публикацию деклараций о доходах госслужащих и публичных должностных лиц, а также их супругов и несовершеннолетних детей. Сведения эти должны выходить в свет ежегодно.