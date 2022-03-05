Вице-премьер Чернышенко поручил импортозаместить Booking.com

В России может появиться свой аналог сайта Booking.com, сообщил 5 марта "Интерфакс". Поручение о создании отечественного сервиса отдал Ростуризму и Минцифры вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Распоряжение прозвучало после известий об уходе платформы из России в связи со "специальной военной операцией" на Украине. Как отметил Чернышенко, в России уже существуют сервисы по онлайн-бронированию мест для размещения туристов. "В первую очередь, необходимо обратить внимание на их опыт", — предложил он.

Сайт Booking.com перестал в пятницу выполнять запросы по бронированию мест размещения в России. В комментарии РБК представитель компании объяснил приостановку работы в России "возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране".

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