Сайт "Псковской губернии" заблокирован

Сайт "Псковской губернии" заблокировали, сообщается 5 марта в Telegram-канале издания. При этом на сайте Роскомнадзора какие-либо сведения об ограничении отсутствуют.

Ранее в редакцию издания пришли с осмотром силовики якобы из-за анонимного заявления о призывах на несанкционированные акции. У находившихся на месте сотрудников изъяли компьютеры и телефоны. Также их "вызвали по административке (которая вступила в силу сегодня) на завтра на 11:00", уточнили в Telegram-канале.

Помимо редакции "Псковской губернии" силовики посетили и офис местного "Яблока". В ходе осмотра были изъяты 10 компьютеров и другая техника, сообщил председатель псковского регионального отделения партии Лев Шлосберг. По его словам, причиной визита также поступило обращение некой женщины, которая якобы получила на свою почту письмо с призывами к несогласованным акциям.

Как добавил Шлосберг, офис псковского "Яблока" "технически полностью обескровлен, у нас нет сейчас ни одного рабочего места".

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