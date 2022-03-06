Visa и Mastercard приостановили операции в России

Зарубежные платежные системы Visa и Mastercard объявили в ночь на 6 марта о приостановке своей деятельности в России. Решение вызвано продолжающейся на Украине "специальной военной операцией".

Компании сообщили о сворачивании операций на территории России. Выпущенные карты перестанут работать за рубежом, а зарубежные — соответственно, в России.

В своем заявлении глава Visa Эл Келли выразил сожаление "о том влиянии", которое окажет принятое решение на "коллег, клиентов, партнеров, продавцов, держателей карт". В Mastercard решение о приостановке объяснили "беспрецедентным характером конфликта и неопределенностью экономической ситуации".

Центробанк отреагировал на известия заверениями, что все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории страны в обычном режиме — снимать деньги в банкоматах, расплачиваться картами и совершать переводы.

"Операции по [выпущенным в России картам] обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны", — говорится в сообщении Центробанка.

В то же время за рубежом такие карты обслуживаться не будут, и трансграничные операции по ним станут недоступны, подтвердили в ЦБ. "В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается, — добавили в финансовом регуляторе. — На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия".

Фото: pixabay