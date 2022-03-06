Полиция пришла с обыском к экс-главе петербургского штаба Навального*

Сотрудники полиции утром 6 марта пришли с обыском на квартиру бывшего координатора штаба Навального* в Петербурге Дениса Михайлова, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

"У меня обыск", — написал Михайлов в 07:49.

Причины действий силовиков пока неизвестны. В конце февраля Михайлов публиковал фотографии, сделанные на протестных акциях у Гостиного двора.

Полиция провела масштабные обыски у петербургских оппозиционеров утром 5 марта. Как сообщали СМИ, следственные действия были связаны с уголовными делами о телефонном терроризме. По сообщению "ОВД-Инфо"**, девять активистов были задержаны, им грозит до пяти лет свободы каждому.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

**Проект внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Фото: Telegram-канал Дениса Михайлова