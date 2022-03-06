ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:43

Полиция пришла с обыском к экс-главе петербургского штаба Навального*

фото ЗакС политика Полиция пришла с обыском к экс-главе петербургского штаба Навального*

Сотрудники полиции утром 6 марта пришли с обыском на квартиру бывшего координатора штаба Навального* в Петербурге Дениса Михайлова, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

"У меня обыск", — написал Михайлов в 07:49.

Причины действий силовиков пока неизвестны. В конце февраля Михайлов публиковал фотографии, сделанные на протестных акциях у Гостиного двора.

Полиция провела масштабные обыски у петербургских оппозиционеров утром 5 марта. Как сообщали СМИ, следственные действия были связаны с уголовными делами о телефонном терроризме. По сообщению "ОВД-Инфо"**, девять активистов были задержаны, им грозит до пяти лет свободы каждому.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

**Проект внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Фото: Telegram-канал Дениса Михайлова

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама