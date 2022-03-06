Количество госпитализаций с COVID-19 в Петербурге снижается уже пятый день подряд

За прошедшие сутки в России зафиксировано 79 863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил 6 марта федеральный оперштаб. Госпитализировано 8 242 человека, выздоровели 149 060 россиян, скончались 744 пациента.

В Петербурге насчитали 3 155 новых случаев ковида при 11 171 случае выздоровления от него. Госпитализировано 204 человека, что является минимальным значением с начала весны (1 марта в больницы увезли 403 пациента, с тех пор это значение ежедневно снижается). За сутки коронавирус унес жизни 65 петербуржцев.