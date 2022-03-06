Более 500 человек задержаны на протестных акциях в российских городах

По состоянию на 12:51 полиция задержала по меньшей мере 543 человека в связи с протестными акциями, сообщил 6 марта правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. География задержаний охватывает 21 город России.

В Новосибирске насчитали 218 задержанных, в Красноярске и Иркутске — соответственно, 84 и 63 человек. Как сообщает "Avtozak LIVE", в Екатеринбурге протестующих уводили силовики без опознавательных знаков. В центре Москвы выборочно проверяют документы и содержимое сумок у прохожих.

У Гостиного двора в Петербурге замечены автозаки и ОМОН. На Дворцовой площади стоит уборочная техника.

*Проект внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов