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Новости 14:09

"Лента" ограничила продажу товаров в одни руки

фото ЗакС политика "Лента" ограничила продажу товаров в одни руки

Сеть гипермаркетов "Лента" уведомила покупателей об ограничении продаж товаров в одни руки. Сообщение появилось 6 марта в Telegram-канале ретейлера.

"Мы вынуждены ввести ограничения, связанные с управлением текущими запасами. Данная мера введена для исключения рисков ускоренного выбывания этих товаров", — уточнила пресс-служба торговой сети.

Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы и соусы, мясные и рыбные консервы, масло, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, а также детскую бытовую химию и подгузники.

Ранее подобные ограничения ввели "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", входящие в X5 Retail Group, а также сеть гипермаркетов "Ашан".

Фото: pixabay


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