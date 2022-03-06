У Гостиного двора задержали не менее 30 человек под аккомпанемент оркестра МВД

На Невском проспекте днем 6 марта начались массовые задержания граждан, вышедших к Гостиному двору. В это время там же на улице проходит концерт оркестра культурного центра МВД.

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, в 13:45 на Гостином дворе выступали с духовыми инструментами представители оркестра МВД по Петербургу и Ленобласти. Людей вокруг было немного, но уже через 15 минут силовики начали предупреждать о том, что массовое мероприятие на этом месте не было согласовано, и стали задерживать гуляющих возле метро петербуржцев. У первых задержанных, по словам корреспондента ЗАКС.Ру, не было плакатов, они не выкрикивали лозунги. Казалось, что просто забирают случайных людей. Граждан с плакатами пацифистского содержания тоже быстро уводили в автозаки.

Среди задержанных оказался журналист Андрей Окунь, при нем были пресс-карта, желтый жилет пресса и редакционное задание.



















Константин Леньков