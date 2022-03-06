Задержания продолжились у "Невского пассажа" и Казанского собора

Массовые задержания граждан, вышедших на Невский проспект, чтобы выразить свое отношение к конфликту на Украине, продолжились у магазина "Невский проспект".

Торговый центр находится на противоположной от Гостиного двора стороне Невского проспекта. Силовики подогнали туда автобус и отправили в него группу протестующих. Перед посадкой в салон задержанных обыскивали.

У Гостиного двора после серии массовых задержаний протестующих на вид не осталось, но задержания продолжаются.

Корреспондент ЗАКС.Ру сообщает, что группа из 50-60 человек, выкрикивая слоганы за мир и с критикой российских властей, двигалась также по Невскому со стороны "Адмиралтейской". У Казанского собора протестующих начали задерживать. В автозак попали в том числе и люди с флагом партии "Яблоко". Среди них экс-кандидат в депутаты МО "Ланское" Дмитрий Лысов.

Ранее у Гостиного двора задержали несколько десятков человек прямо во время концерта оркестра культурного центра МВД. У некоторых из задержанных были плакаты пацифистского содержания, большинство никак себя не проявляли в качестве участников какого-либо несанкционированного мероприятия. Среди задержанных оказались в том числе и журналисты ЗАКС.Ру Андрей Окунь и "Новой газеты" Елена Лукьянова. Окуня доставили в 59-й отдел полиции.