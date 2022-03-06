Феминистская акция протеста на Сенной площади сопровождается задержаниями

Петербургские силовики начали задерживать людей в связи с несанкционированной акцией протеста на Сенной площади, которую организовали феминистки. Планировалось, что демонстрация имеет целью выразить отрицательное отношение участников к двум темам: теме спецоперации РФ на Украине и празднику 8 Марта.

Как передает корреспондентка ЗАКС.Ру, на ее глазах уже задержали семерых прохожих, включая молодого человека, фиксировавшего события на камеру. На Сенной площади, традиционно людном месте с тремя станциями метро, правоохранители подходят к группам людей и призывают их разойтись. При этом собравшиеся на площади не используют плакатов и ничего не скандируют.

фото: София Саттарова / ЗАКС.Ру