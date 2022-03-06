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Новости 15:33

"Бескомпромиссная политическая позиция": Беглов поздравил с юбилеем Терешкову

фото ЗакС политика "Бескомпромиссная политическая позиция": Беглов поздравил с юбилеем Терешкову

Петербургский губернатор Александр Беглов 6 марта уделил внимание депутату Госдумы Валентине Терешковой, отмечающей в этот день 85-летие. Чиновник, видящий в законотворце признаки героизма, отметил, что благодаря своему историческому полету в космос Терешкова - одна из самых знаменитых россиян. Выделяют ее, с точки зрения Беглова, и другие достоинства.

"Вас всегда отличала активная  и бескомпромиссная политическая позиция. Ваши усилия направлены на укрепление государственности. Твердость характера, любовь к России помогают Вам последовательно отстаивать интересы нашего Отечества, защищать высокие духовные и нравственные ценности", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Смольного.

Беглов убежден, что юбиляра уважают абсолютно все соотечественники.

Отметим, что наиболее заметным действием Терешковой последнего времени в качестве законотворца стало инициирование поправки в Конституцию, по которой президент Владимир Путин, находящийся у власти с перерывом с 2000 года, получил право избираться еще на два срока. Сейчас они шестилетние.


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