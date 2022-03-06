В российских регионах возбуждают дела по новой статье о дискредитации армии

В разных регионах России возбудили административные дела в отношении граждан, которым вменяют дискредитацию Вооруженных сил РФ. Новая статья КоАП имеет номер 20.3.3.

В Костроме суд назначил по ней штраф в размере 30 тысяч рублей Ирине Шумиловой, которая выходила в одиночный пикет, посвященный спецоперации на Украине. Как пишет в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, лингвистическая экспертиза увидела на плакате некие незаконные призывы.

В свою очередь, Максим Мурашка из Кемерово получил по той же статье штраф в размере 60 тысяч рублей.

Напомним, что поправки, которыми ужесточается ответственность за фейки об армии и за дискредитирующую ее информацию, в один день утвердили Госдума, Совет Федерации и президент Владимир Путин. Случилось это 4 марта, став следствием, как объяснил официальный представитель Кремля, развязанной информационной войны против России и ответом на нее.