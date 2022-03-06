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Новости 17:57

В Петербурге протестующие уходят от силовиков по льду Фонтанки, некоторых ловят в кафе

фото ЗакС политика В Петербурге протестующие уходят от силовиков по льду Фонтанки, некоторых ловят в кафе

Часть участников несанкционированного шествия против конфликта на Украине попыталась пройти по набережной реки Фонтанки. За ними выдвинулась полиция, были задержаны десятки людей. 

Возле Музея Фаберже, вблизи перекрестка Невского проспекта и набережной реки Фонтанки группы протестующих предпочли отдалиться от силовиков, пойдя по льду реки. Однако, как передает корреспондент ЗАКС.Ру, с другой стороны их ждали другие силовики.

Кроме того, протестующих стали ловить в магазинах и кафе: известно, что такая "облава" случилась в заведении Mama Roma и салоне красоты Guinot на углу Итальянской и Фонтанки. Возле ресторана Mama Roma корреспондент ЗАКС.Ру стал очевидцем десятков задержаний. По его подсчетам, в автозаки отправили не менее 80 человек. 


фото: София Саттарова, Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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