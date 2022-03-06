Патриарх Кирилл в речи акцентировал внимание на неприятии жителями Донбасса идеи гей-парада

Предстоятель РПЦ Кирилл в ходе Божественной литургии 6 марта решил подробно высказаться о конфликте, в частности, на Донбассе, не прекращающемся, по его наблюдениям, все последние восемь лет. С его точки зрения, следует говорить о ценностной природе этого конфликта, о мировоззренческом столкновении. Трансляцию религиозного мероприятия провел телеканал "Спас". По мнению патриарха, жителям Донбасса в течение последних лет пытались каким-то образом навязывать чуждые ценности некие силы, "претендующие на мировую власть".

"Сегодня есть такой тест на лояльность этой власти: некий пропуск в тот "счастливый мир" избыточного потребления и видимой свободы. Тест очень простой и одновременно ужасный - это гей-парад. Требования ко многим провести гей-парад являются тестом на лояльность этому самому могущественному миру. И мы знаем, что если люди или страны отвергают это требование - то они не входят в тот мир, они становятся чужими", - донес до общественности Кирилл свое умозаключение.

Патриарх заявил, что мировое сообщество игнорировало страдания жителей Донбасса, принципиально не приемлющих таких "навязываемых" ценностей. Он также попросил прихожан усилить молитвы за "братьев в Донбассе".

Напомним, что РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля, целями ее называются защита русскоязычного населения, а также "демилитаризация и денацификация" Украины. После этого западные страны стали вводить все новые и новые санкции в отношении России, а зарубежные компании - массово покидать российский рынок. Против президента Владимира Путина Евросоюзом и США впервые были введены персональные экономические санкции.