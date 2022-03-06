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Новости 20:27

После акции протеста 6 марта в Петербурге возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского

фото ЗакС политика После акции протеста 6 марта в Петербурге возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского

ГУ МВД по Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского, передает канал "Санкт-Петербург". 

Как заявляют в МВД, полицейский в воскресенье занимался пресечением противоправных действий на несанкционированной акции в Петербурге, когда на него якобы напали трое протестующих. Двое подозреваемых были задержаны на месте, третьему удалось скрыться, но его личность установлена.

В петербургском Следственном комитете также рассказали о деталях возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ. На сайте ведомства сообщается, что подозреваемому 29 лет. По версии следствия, мужчина сопротивлялся своему задержанию и нанес не менее двух ударов рукой по силовику.  

Сегодня в Петербурге во время акции протеста против конфликта на Украине, по данным МВД, которые приводит ТАСС, было задержано 750 человек. Правозащитники заявляют о более чем тысяче человек, отправленных в отделы полиции. В автозаки людей отправляли в разных частях Невского проспекта, возле Исаакиевского собора, на набережной реки Фонтанки и других улицах центра Петербурга. 

 


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