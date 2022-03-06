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Новости 22:38

Более 30 россиян заявили об избиениях и применении спецсредств после акций протеста 6 марта

фото ЗакС политика Более 30 россиян заявили об избиениях и применении спецсредств после акций протеста 6 марта

Правозащитники "Апологии" сообщили о 34 поступивших к ним жалобах на применение грубой силы и спецсредств со стороны полиции и Росгвардии, сообщается в Telegram-канале проекта. 

Почти половина (41%) этих жалоб поступила к юристам из Петербурга. Также сообщения поступали из Москвы, Краснодара, Владивостока, Костромы, Новокузнецка, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и Самары. Юристы "Апологии" на данный момент оказывают поддержку семи пострадавшим во время акций, они готовят заявления в Следственный комитет. 

Ранее "Апология" рассказала, что к задержанным, находящимся в 33-м отделе полиции, вызывали скорую. У одного из задержанных подозрение на перелом ребер. Также юристы сообщали, что один из оказавшихся в автозаке петербуржцев заявлял, что к нему пять раз применили электрошокер. 


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