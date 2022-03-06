Депутата Госсовета Коми Воробьева оставляют на ночь в отделе полиции в Петербурге

Депутат Государственного совета Республики Коми Виктор Воробьев останется на ночь в 70-м отделе полиции в Петербурге. Он был задержан во время несанкционированной акции за мир.

Как сообщает правозащитный проект "Апология" в отношении Воробьева составлен протокол по ч.1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах). Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или арест до 15 суток.

В конце февраля депутаты нескольких фракций Госсовета Коми написали заявление, в котором осудили реплики Воробьева о России, президенте и вооруженных силах. По их мнению, он "проповедует откровенно прозападные взгляды". Авторы заявления предложили КПРФ лишить Воробьева статуса лидера фракции.