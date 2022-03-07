Гастрономические бренды Valio и Paulig уходят с российского рынка

Компания Valio, специализирующаяся на производстве молочной продукции, и компания Paulig, выпускающая кофе, практически одновременно объявили о прекращении своей работы на территории России. Обе они имеют главный офис в Финляндии.

"У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России, и поэтому мы прекратим свою деятельность в России", - говорится в заявлении Valio, которое приводит РБК.



В свою очередь, в Paulig подчеркнули, что собираются произвести процедуру ухода с рынка как можно быстрее, но с обязательным соблюдением всех трудового законодательства. В российских предприятиях компании занято порядка 200 граждан.

Ранее об уходе с российского рынка объявили несколько популярных компаний из скандинавских стран: Bonava, IKEA, Bonava, Prisma, YIT, Fazer. Почти все они прямо или косвенно объяснили свое решение отношением к военной спецоперации РФ на Украине, после начала которой европейские государства стали ужесточать санкции в отношении России.