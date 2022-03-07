Петербуржцы отправили беженцам с Донбасса почти 4 тонны гуманитарной помощи

Из Петербурга отправилась первая партия гуманитарной помощи весом 3,8 тонны, адресованная жителям Донбасса, которых эвакуировали в Ростовскую область после обострения ситуации на Украине. Сбор проходил под эгидой Красного Креста, передает пресс-служба Смольного. В деятельности его центра на Большой Монетной улице участвуют 50 волонтеров.

"На Донбассе живут родные нам люди. Мы обязаны помочь", - считает губернатор Александр Беглов.

Пожелавших это сделать горожан насчитали уже как минимум 640. В общей сложности они собрали уже более пяти тонн вещей, среди которых обращают на себя внимание игрушки, детское питание и гигиенические принадлежности.

Напомним, что эвакуацию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили 18 февраля. Еще через шесть дней на Украине началась российская военная спецоперация, призванная защитить русскоязычное население. Вскоре после этих событий Евросоюз и США существенно расширили санкции против России, в частности, закрыв воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

фото: пресс-служба Смольного