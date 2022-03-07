Кабмин утвердил список из 47 "недружественных стран"

Российское правительство обнародовало актуальный список недружественных государств, в который вошли 27 стран Евросоюза, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Черногория, Швейцария, Япония, США и Великобритания. Причем к последней в скобках отнесли Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар.

Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте кабмина, выпущено во исполнение президентского указа "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому нормативному акту, российские должники могут расплачиваться с кредиторами из списка недружественных стран в рублях.

Напомним, что после начала военной спецоперации РФ на Украине 24 февраля США и Евросоюз расширили санкции против России и представителей ее политической и финансовой элиты, в частности, впервые включив в санкционные списки президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. О новых санкциях также объявляли Великобритания, Япония и Канада. Курс рубля с тех пор демонстрирует нестабильность, доллар и евро стоят более ста рублей.