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За счет федеральных средств Петрозаводское шоссе расширят до шести полос

фото ЗакС политика За счет федеральных средств Петрозаводское шоссе расширят до шести полос

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" Петербургу предоставят 604 млн рублей из федерального бюджета на строительство трех объектов дорожной инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба Смольного, 350 млн из них потребуются для второго этапа реконструкции Петрозаводского шоссе на юге города.

"Дополнительные средства позволят ускорить реализацию крупных проектов. Реконструированное Петрозаводское шоссе разгрузит выезд из города и в целом улучшит дорожную ситуацию в Невском и Колпинском районах", - констатировал губернатор Александр Беглов.

До конца следующего года на пересечении трассы с Вознесенским шоссе должны будут создать двухуровневую развязку. Само Петрозаводское шоссе, страдающее от регулярных пробок, превратят из двухполосного в шестиполосное. Ожидается, что вдоль дороги поставят шумозащитные экраны.


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