YouTube заблокировал канал "Соловьев LIVE"

Видеохостинг YouTube в ночь на 8 марта заблокировал доступ к каналу "Соловьев LIVE" российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом рассказал сам ведущий в своем Telegram-канале.

"YouTube удалил основной и резервный каналы проекта "Соловьев Live"", — сообщил журналист. Чуть позже он выпустил еще один пост, озаглавленный "YouTube объявил войну "Соловьев Live"", в котором пообещал всё равно устроить трансляцию утром, но уже на другом канале.

Обещание свое Соловьев сдержал, утром 8 марта он вышел в эфир на канале "Урал LIVE", насчитывающем 67 тысяч подписчиков.

Ранее Роскомнадзор заблокировал "Медиазону"*, Republic** и другие СМИ. Позже сайт издания "Сноб" стал вновь доступен без VPN, а его упоминание исчезло из сервиса РКН для проверки ограничений для той или иной интернет-страницы.

* "Медиазона" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

* Издание Republic внесено Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

Фото: pixabay