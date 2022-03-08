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Новости 10:51

Путин анонсировал выплаты на детей семьям с "невысокими доходами"

фото ЗакС политика Путин анонсировал выплаты на детей семьям с "невысокими доходами"

Начиная с 1 апреля в России начнет действовать новая мера поддержки небогатых семей с детьми в возрасте 8-16 лет, заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении женщин с 8 Марта.

"Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их", — приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, "эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае".

Заодно Путин напомнил о ежемесячных выплатах "для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет включительно" и о помощи родителям, в одиночку воспитывающим детей 8-16 лет. Также он заявил, что в "специальной военной операции" на Украине не будут задействовать солдат-срочников.


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