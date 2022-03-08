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Новости 11:16

За сутки в Петербурге выявили меньше трех тысяч пациентов с COVID-19

фото ЗакС политика За сутки в Петербурге выявили меньше трех тысяч пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировано 2 748 новых случаев коронавирусной инфекции, отчитался 8 марта федеральный оперштаб. Количество выздоровевших составило 2 326 человек, госпитализация потребовалась 120 петербуржцам. От ковида скончались 59 человек — ровно столько же, сколько днем ранее.

При этом количество госпитализаций и заболеваний по сравнению с предыдущим днем снизилось не сильно: накануне положили в больницы 131 человека, а заразилось 3 096 горожан. Иная ситуация наблюдается с выздоровлениями: падение по этому показателю оказалось четырехкратным — 7 марта оперштаб отчитался о 9 821 исцелившемся.

Всего в России за сутки выявлено 66 576 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 111 756 человек, госпитализированы 3 847 пациентов, умерли 649 пациентов.


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