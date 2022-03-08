Россия лидирует по количеству наложенных на нее санкций

Россия опередила Иран, Сирию и КНДР по количеству санкций, наложенных против ее физических и юридических лиц, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные сервиса Castellum.AI. При этом аналитики не учитывали секторальных санкций.

Всего в России под санкциями находятся 5 530 подсанкционных объектов. Из них 2 778 попали в список с 22 февраля, после признания независимости ЛНР и ДНР. В эти дни подавляющее большинство мер были введены против физических лиц (по данным Castellum, их оказалось 2 427). За это же время под санкции попали 343 юридических лица.

Наибольшее количество ограничений против России ввела Швейцария (568). На втором месте оказался Евросоюз с 518 мерами, а за ним расположились Канада (454), Австралия (413) и США (243).

До последнего времени лидером по количеству наложенных санкций являлся Иран — против него их ввели 3 616. Как отмечает Bloomberg, причиной таких мер стали ядерная программа этой страны и поддержка терроризма. Против Сирии ввели 2 608 санкций, против КНДР — 2 077. Заметно меньше ограничений введено против таких государств, как Венесуэла (651), Мьянма (510) и Куба (208).