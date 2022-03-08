Правительство запретило вывоз иностранных медицинских изделий

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий. Сообщение об этом 8 марта появилось на сайте правительства.

Принятая мера распространяется на медицинские изделия, ввезенные из стран, которые ввели санкции против России. Запрет коснется продукции, проходящей таможенные процедуры или лежащей на складах поставщиков.

"Решение Правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств", — гласит сообщение правительственной пресс-службы.

Помимо этого, правительство упростило процедуру закупки медизделий во избежание их дефицита. "Речь идёт о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средствах реабилитации для инвалидов, — сообщили в правительстве. — Теперь медицинские организации смогут приобретать ещё больше таких изделий по упрощённой схеме — через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки закупок".

При этом начальная цена контракта, при которой разрешается использование упрощенной схемы, повышается с трех миллионов до 50 миллионов рублей. Также Минздрав с Федеральным казначейством и Росздравнадзором будут постоянно мониторить цены на такие изделия и отчитываться перед правительством.