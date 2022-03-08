Невский райсуд арестовал всех участников акции 6 марта, дела которых рассматривал

Петербургские суды накануне завершили рассмотрение 897 дел против задержанных на протестной акции 6 марта, сообщила объединенная пресс-служба судов. Всего их поступило 957.

По сообщению судебной пресс-службы, решения о штрафах были вынесены в 566 случаях. Арестовано 269 человек, еще 26 гражданам были назначены обязательные работы. Прекращено рассмотрение 20 дел, отложено 48, а возвращено 13.

Характерно, что в разных судах при вынесении решений чаще склонялись то к штрафам против задержанных демонстрантов, то к арестам. В последнем случае отличились Выборгский, Красногвардейский, Московский, Невский и Фрунзенский районные суды. Так, в Выборгском суде из 113 рассмотренных дел 73 обернулись арестами, в Красногвардейском из 23 задержанных были арестованы 18. В Московском суде арестовали 52 человека из 101, во Фрунзенском — 24 из 36. В Невском районном суде арестами закончилось рассмотрение всех 35 поступивших дел.

Всего в суды Петербурга поступило шесть дел по новой статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ).