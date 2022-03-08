Матвиенко назвала бытовое насилие позорным явлением и раскритиковала феминисток

Опыт России в достижении равноправия мужчин и женщин "востребован в мире", сообщила 8 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Своими мыслями на тему женского праздника она поделилась в блоге на сайте верхней палаты парламента.

По мысли Матвиенко, "правовая и политическая система современной России полностью свободна от дискриминации по признаку пола". При этом государственная деятельница признала наличие проблем в этой сфере. Так, она указала на "недостаточное, не отвечающее реальной роли женщин в жизни страны" их представительство в политике, власти и в бизнесе, напомнила о разрыве в оплате труда между мужчинами и женщинами, выполняющими одинаковую работу.

"Не изжито такое позорное явление, как бытовое насилие, жертвами которого становятся, как правило, женщины", — добавила спикер.

В то же время Матвиенко сочла нужным высказаться против радикального феминизма, чьи сторонницы "доводят до абсурда принцип равенства мужчин и женщин, который фактически толкуется не как равноправие — разумное, взвешенное, выверенное всем ходом истории, а как тождество".

Негативно оценив роль "движения чайлдфри", Матвиенко в тексте указала на ту роль, которую, по ее мнению, должны занимать женщины. "Если в мире существуют непреложные истины, то одна из них в том, что для женщины нет выше, благороднее, важнее миссии, чем быть матерью, женой, хранительницей домашнего очага, — сообщила спикер Совфеда. — Безусловно, не замыкаться только на этом. Но и не забывать о своем призвании, следовать ему, так как никто тут нас, женщин, не заменит".