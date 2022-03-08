Частоту "Эха Москвы" займет государственная радиостанция

Радио Sputnik займет частоту, освободившуюся после ликвидации "Эха Москвы", сообщил 8 марта RT в своем Telegram-канале. Прямой эфир стартует утром 9 марта.

"Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты, — выступила по этому поводу главред радиостанции Маргарита Симоньян. — Радио Sputnik уже несколько лет — абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM в Москве, Питере, других городах — это логичный шаг".

Согласно сообщению RT, в первый день вещания перед слушателями выступят среди прочих представитель МИД Мария Захарова, депутат Госдумы Анатолий Вассерман и блогер Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин.

Ранее стало известно о блокировке сайтов RT и Sputnik News на территории Нидерландов. Также о приостановке своей работы в Эстонии сообщил портал Sputnik Meedia. Подобное решение шеф-редактор Елена Черышева объяснила давлением и "откровенными угрозами от непонятных личностей", передает РИА "Новости".