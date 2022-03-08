Петербургские силовики поздравили женщин с 8 Марта на Марсовом поле

Сотрудники полиции поздравили петербурженок с 8 Марта на Марсовом поле. Они преподнесли тюльпаны девушкам, пришедшим возложить цветы к Вечному огню. Принять букеты от полицейских соглашались не все, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Около полудня на Марсовом поле собрались примерно дюжина силовиков и предположительно несколько сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом. Последние снимали на телефон всех, кто подходил к мемориалу. Активистки феминистского движения планировали в этот день возложить цветы к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне, чтобы выразить поддержку политзаключенным и свое пожелание установления мира. Ранее они призывали приходить к местам возложения цветов без плакатов и организовывать минуты молчания.

Полицейские, находившиеся 8 марта на Марсовом поле, решили поздравить женщин и подарить им цветы. Поздравления приняли далеко не все. Некоторые девушки демонстративно отказывались от цветов и просили оставить тюльпаны у Вечного огня. Другие принимали букеты и самостоятельно клали их к мемориалу.