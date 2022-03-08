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Новости 15:30

В петербургских магазинах OBI выстроились очереди после сообщения о закрытии сети

фото ЗакС политика В петербургских магазинах OBI выстроились очереди после сообщения о закрытии сети

Петербуржцы скупают товары в магазинах немецкой сети OBI, сообщил 8 марта телеканал "78". Ажиотаж вызван появившимся ранее сообщением о приостановке деятельности ретейлера на территории России.

Телеканал опубликовал видеозапись, сделанную в одном из петербургских магазинов сети. На кадрах видны длинные очереди перед кассами. При этом сотрудники заявили корреспонденту, что пока не получали никаких сведений от руководства касательно закрытия.

О закрытии OBI в ночь на 8 марта написало РИА "Новости", ссылаясь на профильное издание Baumarkt Manager. В заметке говорилось о том, что у руководства компании "не было другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России" после начала "специальной военной операции" на Украине. Отмечается, что в России компания располагает 27 магазинами, в которых работают около 4 900 сотрудников.

Фото: pixabay


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