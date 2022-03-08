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Новости 17:30

Путин подписал закон о поддержке россиян и бизнеса

фото ЗакС политика Путин подписал закон о поддержке россиян и бизнеса

Президент Владимир Путин подписал 8 марта закон о поддержке населения и бизнеса в условиях санкций против России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту, граждане России, а вместе с ними малый и средний бизнес, получают право на кредитные каникулы сроком до полугода. Такая возможность предоставляется тем, кто лишился не менее 30 % доходов, брал кредит до 1 марта, а сумма взятого займа не превышает установленный правительством лимит. Для получения каникул заемщик должен обратиться в банк до 30 сентября.

Закон позволяет правительству устанавливать доплаты к пенсиям выше назначенного уровня, а также определять в 2022 году особенности исчисления и установления МРОТ и величины прожиточного минимума. Кроме того, норма дозволяет введение моратория на проверки для малого и среднего бизнеса в 2022 году, а в IT-сфере — до 2024 года и допускает другие послабления для бизнеса.


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