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Новости 9:34

В Ленобласти возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета с двумя жертвами

фото ЗакС политика В Ленобласти возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета с двумя жертвами

Накануне рядом с Мурманским шоссе, в Волховском районе Ленинградской области разбился легкомоторный самолет, что привело к двум летальным исходам. Как сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, в связи с инцидентом было открыто уголовное дело, добавив, что за необходимым разрешением участники полета к чиновникам не обращались.

Крушение случилось между деревнями Потанино и Весь, разбились пилот гироплана и его пассажир, тогда как летательный аппарат в результате падения оказался полностью разрушенным. Представители СК отмечают, что какая-либо документация, подтверждавшая бы пригодность транспортного средства к полетам, отсутствует.


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