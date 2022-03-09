Центробанк до сентября запретил продавать доллары россиянам

Руководство Центробанка на фоне продолжающегося падения курса рубля ввело ограничения на покупку иностранной валюты для граждан. В период по 9 сентября россияне не смогут купить никакую валюту в ее наличном выражении. В свою очередь, обратный обмен (наличной валюты на рубли) сохраняется в полном объеме.

Что касается валютных вкладов, то, как сообщает пресс-служба ЦБ, "клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи". Отмечается, что валютные счета 90% россиян не превышают указанной суммы в долларах.

Важная деталь: вне зависимости от того, в какой валюте у россиян хранятся деньги в банке, обналичить они их смогут только в долларах или рублях.