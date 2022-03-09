ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:44

Центробанк до сентября запретил продавать доллары россиянам

фото ЗакС политика Центробанк до сентября запретил продавать доллары россиянам

Руководство Центробанка на фоне продолжающегося падения курса рубля ввело ограничения на покупку иностранной валюты для граждан. В период по 9 сентября россияне не смогут купить никакую валюту в ее наличном выражении. В свою очередь, обратный обмен (наличной валюты на рубли) сохраняется в полном объеме.

Что касается валютных вкладов, то, как сообщает пресс-служба ЦБ, "клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи". Отмечается, что валютные счета 90% россиян не превышают указанной суммы в долларах.

Важная деталь: вне зависимости от того, в какой валюте у россиян хранятся деньги в банке, обналичить они их смогут только в долларах или рублях.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама