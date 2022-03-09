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Новости 10:13

Сервисы знакомств Badoo и Bumble покидают Россию

фото ЗакС политика Сервисы знакомств Badoo и Bumble покидают Россию

Компания Bumble, владеющая одноименным приложением для знакомств, а также аналогичными сервисами Badoo и Fruitz, объявила, что прекращает работу на территории России и Белоруссии. Из Apple App Store и Google Play Store будут удалены все ее мобильные приложения.

В заявлении компании, совмещенном с финансовыми отчетами и прогнозами, сказано, что совокупный доход Bubble Inc. от российского, белорусского и украинского рынков составлял 2,8% от общей выручки. Там же говорится, что из-за проблем в этих странах компания недополучит в нынешнем году около 20 млн долларов.

Напомним, что с 24 февраля, когда РФ начала военную спецоперацию на Украине, с российского рынка стали массово уходить различные мировые бренды: гастрономические, строительные, ресторанные. Расстаются с Россией также компании, производящие IT-"железо", одежду и украшения.


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