В лидеры по суточной заболеваемости коронавирусом в РФ вышел Башкортостан

В России за сутки диагностировали 58 675 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 7900 случаев меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 645 человек (на четыре меньше, чем накануне). Сумели поправиться 92 732 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположился Башкортостан (3009 случаев), Петербург (2642) и Свердловская область (2555). В Петербурге за минувшие сутки скончались 54 человек с инфекцией (накануне – 59).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.